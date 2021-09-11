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11 сентября 2021  17:00
Арсений Каримов

Тимур Сулейманов прокомментировал свое назначение министром по делам молодежи РТ

Тимур Сулейманов прокомментировал свое назначение министром по делам молодежи РТ

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Тимур Сулейманов прокомментировал свое назначение министром по делам молодежи РТ

Назначение на пост главы Минмолодежи РТ — это большая ответственность, отметил Тимур Сулейманов, комментируя свое назначение. Также он поделился своими планами работы на новой должности.

«У нас много планов. В частности, мы будем поддерживать проектный офис „Национальное — актуальным“. Продолжаем работать. Настроение приподнятое, волнительное, большая ответственность. Вместе с тем есть понимание, что делать дальше и хорошая команда», — заявил глава Минмолодежи Татарстана.

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Тимура Сулейманова новым министром по делам молодежи РТ. Он сменил на посту Дамира Фаттахова, который перешел на должность замруководителя Росмолодежи.

#Фаттахов Дамир #минмолодежи РТ #Тимур Сулейманов
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