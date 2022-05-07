Глава Минмолодежи РТ принял участие в уборке на могиле авиаконструктора Петлякова

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов вместе с активистами движения «Форпост» поучаствовал в уборке на воинских захоронениях на Арском кладбище в Казани.

«Идея в том, чтобы сделать вечной и бессмертной память о павших воинах и великой Победе. Внимание к воинским захоронениям – это один из способов реализации этой идеи. Сегодня прибираем и возложим цветы, будем продолжать эту работу в течение года», – поделился министр.

В том числе он очистил от мусора территорию у памятника советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову, который создал знаменитый самолет Пе-2.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поисковики из Татарстана пытаются собрать подробный макет самолета Пе-2, для чего привозят из экспедиций обломки, найденные на местах крушений.