В Татарстане продолжают восстанавливать самолет Пе-2 из обломков, найденных поисковиками

Поисковики Татарстана продолжают собирать модель самолета Пе-2 из обломков, найденных на раскопках. На сегодня уже есть шасси, два двигателя и центроплан самолета. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал управляющий делами совета РОМО «Объединение „Отечество“» РТ Илья Прокофьев.

«У нас есть много мест для будущего размещения модели самолета. Мы хотим сделать такой памятник, который можно будет потрогать руками, даже залезть в кабину и подержать штурвал. Мы рассматривали территорию Казанского Кремля, внутренний двор Нацмузея и многие другие локации», — добавил спикер.

По его словам, пока рано говорить о конкретном месте размещения, так как самолет еще далек от готовности. Проект запущен в 2017 году, и сейчас работа с поисковиками ведется уже по всей стране. При раскопках на местах крушения самолетов детали очищают и приспосабливают к модели.