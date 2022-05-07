Тимур Сулейманов поучаствовал в благотворительной акции «Красная гвоздика»

В Татарстане 21 апреля стартовала традиционная благотворительная акция «Красная гвоздика». На ней любой желающий может приобрести значки в форме цветка, все средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам. Сегодня в ней поучаствовал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«С апреля до 22 июня ежегодно по всей стране проходит акция „Красная гвоздика“. В знак благодарности и памяти о наших героях каждый может приобрести значки. Все средства от реализации „Красных гвоздик“ направляются на оказание медицинской помощи ветеранам. Это одна из форм патриотического воспитания молодежи. Акция проходит под девизом „Я помню. Я помогаю“. Сейчас особенно важно поддерживать друг друга и тех, кто в этом особенно нуждается», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Акция проводится ежегодно благотворительным фондом «Память поколений», и «Волонтеры Победы» активно поддерживают ее во всех регионах России. Волонтеров можно встретить с боксами возле торговых точек, в скверах и других общественных местах. Также в распространении значков принимают участие «Почта России» и партнерские сетевые магазины.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.