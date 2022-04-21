Акция «Красная гвоздика» стартовала в Татарстане в пятый раз

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

«Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с «Волонтерами победы» пятый год подряд организуют акцию «Красная гвоздика». Каждый житель Татарстана может помочь ветеранам Великой Отечественной войны, купив символический значок у добровольцев.

«Все собранные средства пойдут на обеспечение наших дорогих ветеранов всем необходимым, в том числе и техническими средствами реабилитации. Не случайно на этих значках изображена красная гвоздика. Это символ памяти о всех героях Великой Отечественной. Если вспомнить, то из Татарстана на фронт ушло более 700 тыс солдат, а вернулось меньше половины. Наш долг - увековечить память об их мужестве и отваге», - пояснил председатель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Республики Татарстан Азат Идрисов.

На протяжении двух недель на центральных улицах и в парках Казани можно будет увидеть добровольцев в белых жилетках. Представленные ими значки жители имеют право приобрести по любой удобной цене. Кто-то кладёт в копилку по рублю за штуку, а некоторые готовы отдать несколько тысяч за символ памяти.

«Нам очень важно оказать медицинскую помощь ветеранам боевых действий. Эти значки мы предлагаем получить за абсолютно любое пожертвование, чтобы каждый житель Татарстана 22 июня смог сказать: «Я помню, я горжусь». В каждой коробке от 150 до 300 штук, их мы рассчитываем раздать за ближайшие 2-3 часа», - поделился региональный координатор федерального проекта «Связь поколений» ТРО ВОД «Волонтеры Победы» Руслан Низамиев.

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Он добавил, что в прошлом году волонтеры помогли 167 ветеранам, а также четырём медицинским учреждениям. Общая сумма пожертвований составила более 13 млн рублей.

Акция продлится до 22 июня. Ее открытие сегодня состоялось на улице Баумана. В дальнейшем добровольцев можно будет встретить и в парках, Горького и Победы. Многие жители Татарстана активно поддерживают подобные инициативы.

«Я случайно увидел эту акцию и считаю, что очень важно сохранять историческую память о героях Великой Отечественной войны. Мой прадедушка тоже воевал. Поэтому пройти мимо я не смог», - прокомментировал один из обладателей значка Владислав Сова.

Среди добровольцев присутствуют и «серебряные» волонтеры. Так, жительница Татарстана Хария Халитова собрала всю семью для помощи ветеранам.

«Я неоднократно участвовала в подобных мероприятиях. Мы вяжем тёплые вещи, готовим блины на Масленицу, декоративные яйца на Пасху, навещаем и обеспечиваем всем необходимым нуждающихся в нашей помощи. Конечно, мы делимся опытом и с молодыми волонтерами. Со мной здесь 19-летняя дочь и муж. Все мы никогда не остаёмся в стороне», - сказала собеседница «Татар-информа».

Напомним, что Республика Татарстан ежегодно входит в топ-5 регионов по проведению акции «Красная гвоздика».