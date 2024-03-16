Тимур Сулейманов: Ответственное отношение к голосованию складывается в детстве

Из маленьких выборов, совершаемых в детстве, складывается ответственное отношение к голосованию. Об этом заявил руководитель «Движения первых» в Татарстане и помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов.

Молодежный функционер пришел на избирательный участок вместе с впервые голосующим Никитой, который был одним из хористов на церемонии посвящения в члены движения в Казанском Кремле.

«Эта привычка, это отношение важности, участия… Оно формируется на самом деле с детства, со школьной скамьи, может быть, даже раньше. Когда ты понимаешь, что ты несешь ответственность за то, что происходит вокруг тебя», — выразил уверенность Тимур Сулейманов.

«И из таких маленьких, небольших, повседневных выборов и складывается ответственное отношение к происходящему. И формируется понимание, что твой голос, твое участие, твой выбор — это, безусловно, часть большого выбора нашей большой страны», — уверен помощник Раиса РТ.

Сулейманов также выразил уверенность, что почти 5 тыс. участников «Движения первых», для которых это первые выборы, обязательно примут участие в голосовании, а остальные, которые еще не могут голосовать по возрасту, придут на избирательные участки вместе с семьями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанское «Движение первых» встретилось с впервые голосующими жителями республики.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Видео предоставлено организаторами мероприятия.