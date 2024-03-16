Татарстанское «Движение первых» встретилось с впервые голосующими жителями республики

Татарстанское «Движение первых» вместе с российским обществом «Знание» провели встречу с впервые голосующими жителями республики. Руководитель движения в республике, помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов рассказал, что мероприятие посвящено обсуждению выбора будущей профессии.

«Сегодня эта тема особенно важна, особенно с учетом, что встреча происходит в дни выборов Президента России, что во многом схоже – нести ответственность за свой выбор, не перекладывая его на чужие плечи», – рассказал «Татар-информу» Сулейманов.

Он подчеркнул, что самостоятельный выбор как в определении будущей профессии, так и в выборах говорит о зрелости человека.

«Каждый день выбираешь активную жизненную позицию: выбираешь, прийти или нет на выборы, выбираешь, прийти на встречу или нет, чтобы порассуждать, какая твоя будущая профессия, и так далее», – отметил руководитель «Движения первых» в РТ.

По его словам, такие встречи полезны не только для молодежи, чтобы осознанно развиваться будущем, но и для получения обратной связи от ребят. «Это основная аудитория нашего движения и нужно оставаться актуальными для них. Такая “сверка часов”», – сказал Сулейманов.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).