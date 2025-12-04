Тимур Сулейманов: Неоднократно на встрече в Саудовской Аравии отмечали роль Раиса РТ

Тимур Сулейманов

Во время встречи с представителями Организации исламского сотрудничестве в Саудовской Аравии неоднократно отмечалась роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова в выстраивании отношений России с исламским миром. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов, который был одним из делегатов от РФ.

«По итогам встречи была сформирована дорожная карта по подготовке Исламских юношеских игр в Казани, [предполагающая] в том числе участие делегации Республики Татарстан в работе Конференции министров молодежи и спорта стран ОИС в апреле 2026 года в Багдаде. Там будет обсуждаться вопрос участия спортсменов из стран – наблюдателей ОИС в соревнованиях, организованных по линии ОИС. Настрой у руководства ОИС позитивный и конструктивный. Неоднократно в ходе встречи иностранными коллегами отмечалась ключевая роль и личный вклад Рустама Нургалиевича [Минниханова] в укрепление отношений России с исламским миром», – заявил собеседник агентства.

Сам Сулейманов встретился с заместителем генерального секретаря ОИС Мухаммедом Текаей и директором департамента молодежной политики и спорта Маигой Бубакари. С ними он обсудил комплекс мероприятий в рамках международной программы «Казань – культурная столица исламского мира, 2026» и план подготовки в 2027 году в Казани международных соревнований «Исламские юношеские игры».

