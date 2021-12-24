Тимур Сулейманов исполнил новогоднее желание мальчика из Саранска

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил мечту мальчика из Саранска Романа Клишина, который очень хотел на праздник получить качели на канате, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

«„Елка желаний“ — проект с душой, который сближает всех нас перед Новым годом. Я очень рад, что у каждого есть возможность исполнить мечту тех, кто в этом больше всего нуждается и верит в новогоднее волшебство», — отметил министр.

Ранее к акции присоединились Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, а также депутаты республиканского парламента, о чем сообщало ИА «Татар-информ».