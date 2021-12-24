Минниханов, Мухаметшин и Песошин исполнят мечты ребят, благодаря «Елке желаний»

В Государственном Совете РТ прошла Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», которую поддержали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, а также депутаты. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Перед началом последней в уходящем году сессии Госсовета РТ, руководители республики и парламентарии сняли с елки открытки в виде елочной игрушки, на которых дети написали свои самые сокровенные мечты. Детские желания будут исполнены в ближайшее время.

Участниками акции стали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. Все они, в том числе 2 тыс. татарстанцев, отправили письмо о своей мечте на федеральный сайт проекта елкажеланий.рф.

Фарид Мухаметшин выполнит просьбу шестнадцатилетнего жителя Спасского района Евгения Мартынова. Подросток уже несколько лет увлекается игрой на укулеле, ходит на специальные курсы, но своего инструмента у него нет.

Рустам Минниханов исполнит желания девятилетнего казанца Олега Рыкова, который мечтает побывать на заводе по производству пеноблоков, десятилетнего челнинца Камиля Петрова, который хочет побывать в роли танкиста и пятнадцатилетней Екатерины Мокшиной, желающей работать на ноутбуке.

Всероссийскую благотворительную акцию традиционно поддерживает вся страна: политики, общественные деятели, герои России, артисты и простые граждане. В этом году акция стартовала 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание тяжелобольной девочки из Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» и 14-летнего подростка из Подмосковья, попросившего у него гитару.