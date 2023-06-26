Тимур Нагуманов: Весь Альметьевск, Татарстан и Россия пойдут смотреть «Елки 10»

Татарстан стал единственным российским регионом, помимо Москвы и Подмосковья, где проходят съемки юбилейной части «Елки 10». В Альметьевске съемки состоялись на прошлой неделе, действие в Нефтеграде вошло в одну из четырех новелл будущего фильма, сообщили в пресс-службе компании «НМГ Кинопрокат».

«Для нас огромная радость в год 70-летия Альметьевска и 80-летия нефти Татарстана принимать съемочную группу „Елок“ у нас в городе, — поделился глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. — Уверен, что весь Альметьевск придет в кинотеатры посмотреть „Елки 10“. Да и не только Альметьевск, но и весь Татарстан, вся Россия».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, съемки в городе проходили в течение двух дней в четырех локациях: возле спортивного комплекса «Мирас», а также в бассейне спорткомплекса, возле общественного центра «Альмет» и в кафе данного центра.

В массовках приняли участие и рядовые жители Альметьевска. На кастинг подали заявки более 800 человек, из них на съемки были приглашены 170.

Съемки продлятся до середины июля, а в прокат «Елки» выйдут под Новый год — 7 декабря.

Также стали известны первые имена актеров, которые появятся в юбилейной части франшизы. На съемочную площадку в Альметьевске вышли экс-капитан команды КВН «Союз», ведущий музыкально-юмористического телешоу «Студия СОЮЗ» Айдар Гараев и звезда фильма «Холоп» и сериала «Последний министр» Ольга Дибцева.

«Мой герой Руслан — скромный семьянин, романтичный и порядочный человек. Он ходит на работу, которая ему не очень нравится. У Руслана есть мечта: чтобы музыка, которую он сочиняет, была востребована. Он верит в свое творчество, пусть оно и не нравится практически никому, — рассказывает Айдар Гараев. — Это мой первый опыт работы в большом кино. Женя Кулик предложил мне сняться в „Елках“, а когда я прошел кастинг, сообщил, что снимать будут в Альметьевске. Это был просто знак судьбы: это же моя малая родина. А Женя и не догадывался об этом! Так все и сложилось».

Режиссерами фильма выступили Александр Лупашко, Сергей Наумов, а также продюсер Евгений Кулик. Комедию снимает российская компания Bazelevs, которая ранее выкупила права у Тимура Бекмамбетова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске устроили снегопад ради съемок новогодней комедии «Елки 10».