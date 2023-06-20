В Альметьевске устроили снегопад ради съемок новогодней комедии «Елки 10»

Сегодня в Альметьевске начались съемки российской новогодней комедии «Елки 10». Видеокадрами в своем телеграм-канале поделился глава Алмьетьевского района Тимур Нагуманов.

«Как вам такая движуха в городе? — спросил он своих подписчиков. — В Альметьевске сегодня почти Новый год. Скоро будет официальная информация о том, что это такое. Альметьевск опять зажигает».

Как стало известно, съемки прошли возле общественного центра «Альмет». Для этого на площади нарядили елку и устроили настоящий снегопад. Премьера кинокартины намечена на декабрь — традиционно перед главным зимним праздником.

Режиссерами фильма выступили Александр Лупашко, Сергей Наумов, а также продюсер Евгений Кулик. Комедию снимает российская компания ООО «Базелевс», которая ранее выкупила права у Тимура Бекмамбетова.