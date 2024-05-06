Тимур Нагуманов представил в Альметьевске двух новых начальников

На фото: Рафис Сафиуллин

Сегодня на деловом понедельнике в Альметьевске произошло два кадровых назначения. Глава района Тимур Нагуманов представил коллективу исполняющего обязанности директора МУП «ГУАД» Рафиса Сафиуллина и начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Флориса Гарипова.

Рафис Сафиуллин ранее работал начальником Нурлатского управления автомобильных дорог в ООО «Татнефтедор».

Тимур Нагуманов отметил, что МУП «ГУАД» является одним из ключевых предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На нем лежит ответственная работа по обслуживанию, ремонту и строительству дорог, благоустройству общественных пространств, а также развитию велодвижения.

«Человек дорожную отрасль знает от и до: технологии, содержание, строительство. Он имеет хороший опыт и отзывы, а также большое желание дальше расти и делать достойное и значимое для города Альметьевска», — подчеркнул Тимур Нагуманов.

На фото: Флорис Гарипов

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского муниципального района Флорис Гарипов приступил к обязанностям 24 апреля. В разные годы он трудился учителем истории в школе, юристом, начальником отдела опеки и попечительства исполкома Азнакаевского района.

В последнее время работал начальником Управления по делам молодежи азнакаевского исполкома.

Ранее глава Альметьевского района Тимур Нагуманов представил новых руководителей в сфере строительства, о чем сообщал «Татар-информ».