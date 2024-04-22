Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов анонсировал новые кадровые назначения

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов представил новых руководителей в сфере строительства. О кадровых изменениях он рассказал на еженедельном общегородском совещании в городской администрации.

«На должность замруководителя исполкома района по строительству назначен Ильсур Салимгараев. С 2021 года он занимал должность директора МУП „Городское управление автомобильных дорог“», — представил нового руководителя Тимур Нагуманов.

На должность начальника отдела строительства и связи Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома района назначена Аделина Петрова.

Ранее она занимала должность ведущего специалиста общего отдела исполнительного комитета района.

«Желаем коллегам дальнейших успехов», — пожелал глава.