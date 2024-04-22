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Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов анонсировал новые кадровые назначения
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов представил новых руководителей в сфере строительства. О кадровых изменениях он рассказал на еженедельном общегородском совещании в городской администрации.
«На должность замруководителя исполкома района по строительству назначен Ильсур Салимгараев. С 2021 года он занимал должность директора МУП „Городское управление автомобильных дорог“», — представил нового руководителя Тимур Нагуманов.
На должность начальника отдела строительства и связи Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома района назначена Аделина Петрова.
Ранее она занимала должность ведущего специалиста общего отдела исполнительного комитета района.
«Желаем коллегам дальнейших успехов», — пожелал глава.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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