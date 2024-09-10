В Менделеевском районе озвучили новое кадровое назначение

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На должность начальника 86-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-спасательного отряда ФПС Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РТ назначен Дмитрий Остроумов. На деловом понедельнике нового руководителя представил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Давайте пожелаем Дмитрию Анатольевичу успехов в новой должности», — отметил Беляев.

Дмитрий Остроумов родился 11 октября 1978 года в селе Теньки Камско-Устьинского района РТ.

В 1998 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России. В 2015-м — Академию Государственной пожарной службы МЧС России по специальности «пожарная безопасность, техносферная безопасность». Имеет звание майора внутренней службы.