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Тимур Нагуманов поздравил семью военнослужащего с рождением ребенка
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил семью мобилизованного военнослужащего с появлением на свет малыша. Супругу, новорожденного и дочерей приехал повидать из зоны спецоперации и сам глава семейства.
Мама с новорожденным Артемом на днях выписались из роддома, они чувствуют себя хорошо. Дома их ждали две старшие дочери и муж, который с первых дней спецоперации защищает нашу страну и своих близких. Поздравляя семью, глава района вручил букет цветов, подарки, а также сертификат на 50 тыс. рублей.
«Вашу большую, крепкую семью искренне поздравляю с пополнением! Я уверен, вы воспитаете настоящего патриота, мальчик будет гордиться своим отцом. Желаю вам здоровья, благополучия», — пожелал Нагуманов.
Всего с начала частичной мобилизации мамами стали 16 жительниц Альметьевска.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевского района навестил бойцов в зоне спецоперации.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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