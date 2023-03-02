Тимур Нагуманов поздравил семью военнослужащего с рождением ребенка

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил семью мобилизованного военнослужащего с появлением на свет малыша. Супругу, новорожденного и дочерей приехал повидать из зоны спецоперации и сам глава семейства.

Мама с новорожденным Артемом на днях выписались из роддома, они чувствуют себя хорошо. Дома их ждали две старшие дочери и муж, который с первых дней спецоперации защищает нашу страну и своих близких. Поздравляя семью, глава района вручил букет цветов, подарки, а также сертификат на 50 тыс. рублей.

«Вашу большую, крепкую семью искренне поздравляю с пополнением! Я уверен, вы воспитаете настоящего патриота, мальчик будет гордиться своим отцом. Желаю вам здоровья, благополучия», — пожелал Нагуманов.

Всего с начала частичной мобилизации мамами стали 16 жительниц Альметьевска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевского района навестил бойцов в зоне спецоперации.