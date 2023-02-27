Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов навестил бойцов в зоне спецоперации

Команда из Альметьевского района во главе с главой муниципалитета Тимуром Нагумановым доставила военным помощь и подарки ко Дню защитника Отечества, а также посылки от родных и близких.

Помощь включала около 90 позиций: тактические очки, рации, тактические наушники, коллиматоры, тепловизоры, бинокли, удлинители, лампочки, ведра, бензиновые генераторы, моторное масло, отвертки, строительные инструменты и расходники к ним, емкости для воды, зарядные устройства, печки-буржуйки, продукты питания.

Стоимость такой отправки обходится местному бюджету в 6-7 млн рублей, февральская стала уже седьмой по счету.

Тимур Нагуманов лично пообщался с солдатами, побывал с ними в окопах и рассказал потом о бытовых условиях мобилизованных альметьевцев. Погода уже установилась теплая — примерно +8 градусов.

По словам главы района, солдаты обустроились «нормально». «Наши ребята передают всем привет и поздравления с прошедшим праздником! Обустроились нормально, даже баня прям в окопах», — отметил он.

Нагуманов добавил, что «мунча» (баня) на позициях «шикарная». Из Альметьевска также привезли печки с теплообменниками, одна из них отлично подойдет как раз для бани. Он посоветовал бойцам установить именно ее.

«Над нами земля, сейчас ребята еще доделывают и достраивают», — уточнил глава Альметьевского района РТ.

Помимо этого, руководитель показал в своем Telegram-канале блиндаж, где живут солдаты.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, Тимур Нагуманов пробыл вместе с бойцами один день.

В Альметьевске работает штаб по сопровождению семей мобилизованных. По всем социальным и бытовым вопросам родственники могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (88553) 26-01-01 или в Молодежный центр по адресу: ул. Ленина, д. 21.