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СВО 11 января 2024 13:55

Тимур Нагуманов поздравил семью бойца СВО с рождением третьего ребенка

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Тимур Нагуманов поздравил семью бойца СВО с рождением третьего ребенка
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил семью военнослужащего с рождением дочери. Девочка стала третьим ребенком в семье. Как рассказали в пресс-службе района, на роды супруги в канун Нового года приехал и сам боец с передовой.

Мама и дочка выписались из роддома и чувствуют себя хорошо. Родители назвали девочку красивым именем Айзиля.

Тимур Нагуманов навестил семью дома, поздравил с пополнением. От муниципалитета глава района подарил маме цветы, сертификат на сумму 50 тыс. рублей в качестве поддержки и сладкие подарки для старших сыновей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевска поручил всем службам усилить работу с семьями военнослужащих.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация
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