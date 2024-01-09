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Глава Альметьевска поручил всем службам усилить работу с семьями военнослужащих
На утреннем совещании глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов поручил всем ответственным службам вести работу с семьями военнослужащих.
«Ни в коем случае не должна ослабевать работа с семьями мобилизованных. Штабу нужно продолжать работу в том же духе», — поручил он.
Отдельно Нагуманов обратился к главам поселений. «Необходимо быть на контакте с семьями в постоянном режиме и оперативно решать все текущие вопросы родственников и близких бойцов. Конечно, особое внимание нужно уделять семьям погибших ребят. Работу нужно проводить ежедневно», — отметил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мамы и жены военнослужащих из Альметьевска изготовили окопные свечи для находящихся на передовой.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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