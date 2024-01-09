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Тимур Нагуманов поручил сделать акцент на молодежи при подготовке к президентским выборам
Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов открыл первое в наступившем году совещание с темы подготовки к предстоящим выборам Президента Российской Федерации.
«Основной акцент следует сделать на молодежь от 18 до 35 лет, потому что это самая активная часть населения. К ним требуется особый подход и новые методы работы для донесения важности проводимого мероприятия. Все службы и управления социального блока должны быть вовлечены в этот процесс», — поручил руководитель муниципалитета.
Подготовка к президентским выборам стартовала в Татарстане в прошлом году. В выборах главы государства в марте 2024 года смогут принять участие 107 млн 915 тыс. 325 россиян, в том числе 2 млн 928 тыс. 190 жителей Татарстана.
Первым подал документы для регистрации на выборах действующий Президент РФ Владимир Путин. Он объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру 8 декабря в ответ на просьбу спикера парламента ДНР и командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Нынешний глава государства идет на выборы как самовыдвиженец.
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