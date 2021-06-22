Тимур Нагуманов: «Ожидаем накала третьей волны по Covid-19»

Ситуация по коронавирусной ситуации в Альметьевске достаточно сложная, но контролируемая и стабильная, в ближайшее время в муниципалитете не исключается усиление третьей волны Covid-19. Об этом во время прямого эфира заявил глава района Тимур Нагуманов.

«Мы видим, что по всей стране начинается так называемая „третья волна“. Пока по городу в данный момент эту ситуацию не видим. Но ожидаем, что эта проблема в ближайшее время будет накаляться», — сказал он.

По словам руководителя муниципалитета, во временный инфекционный ковид-госпиталь продолжают поступать пациенты с подтвержденными диагнозами коронавируса и тяжелыми формами пневмонии. В «красной зоне» ежедневно находятся около 120-130 человек.

Глава Альметьевска призвал горожан привиться от Covid-19 в ближайшее время.

«Болезнь очень страшная, она уносит жизни людей. Единственный правильный и доступный способ — это прививка. Я категорически призываю всех не тянуть и не откладывать на завтра и идти прививаться», — призвал Нагуманов.

Также напомнил о том, что нужно продолжать соблюдать режим ношения масок и использования антисептиков. В помещениях и на массовых мероприятиях на улице в обязательном порядке должны соблюдаться все введенные правила Роспотребнадзора.

«Коронавирус никуда не делся», — отметил градоначальник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альметьевск первым в Татарстане вакцинировал 40% жителей от Covid-19.