Альметьевск первым в Татарстане вакцинировал 40% жителей от Covid-19

Альметьевский район Татарстана — лидер по вакцинации в Татарстане

Прямой эфир начался с цифр. Модератор беседы Лейла Фазлеева отметила высокие показатели муниципалитета, указав, что уже на конец апреля было официально зарегистрировано 25% привившегося населения.

Тимур Нагуманов уточнил, что на сегодняшний день в Альметьевске и районе привились 35,5 тысячи человек — это 38,6% населения.

«Цифра относительно неплохая, однако мы ставим своей задачей достичь популяционного иммунитета и к осени привить 60% населения. И доносим эту задачу до промышленных предприятий», — сказал Тимур Нагуманов.

После беседы с Роспотребнадзором работники идут вакцинироваться

Прививочная кампания в Альметьевске ведется по нескольким направлениям — это выезд мобильных бригад на промышленные территории, проведение бесед с коллективами, открытие дополнительных пунктов на предприятиях с большим количеством сотрудников.

Ежедневно в районе ведется тщательный мониторинг вакцинации сотрудников в коллективах. Большую роль в этом играет «Татнефть», они активно прививают сотрудников — все дочерние предприятия, субподрядчики, компании вовлечены в этот процесс.

«С каждым руководителем, начиная от автобусных перевозок и заканчивая директором крупного предприятия „Алнас“, которое производит нефтяные насосы, мы ежедневно составляем статистику и если видим, что где-то процесс буксует и идет не очень хорошо, оказываем методологическое содействие», — поделился подробностями градоначальник.

«Руководители крайне заинтересованы в том, чтобы сотрудники не болели и производственный процесс не останавливался», — сказал Нагуманов.

С сотрудниками предприятий беседы проводит представитель Роспотребнадзора Ирина Хайруллина. По словам Нагуманова, она умеет подобрать правильные и нужные слова.

«Ирина Владимировна выезжает в коллективы, проводит собрания. Ей достаточно пообщаться 30–40 минут, после чего сотрудники встают и идут вакцинироваться. Естественно, в добровольном порядке и с большим пониманием», — отметил Нагуманов.

Сам же Тимур Нагуманов еженедельно проводит прямые эфиры в Instagram, к которым он привлекает медицинских сотрудников, санитарных врачей, рассказывает зрителям о своем опыте вакцинации, всегда открыт для обратной связи.

«Мы стараемся простым и доходчивым языком рассказать, почему важна вакцинация», — сказал мэр Альметьевска.

Где еще можно сделать прививку в Альметьевске и поселениях района?

Отвечая на вопрос модератора о том, где можно привиться в городе и районе, глава муниципалитета сообщил, что прививку можно сделать в Альметьевской центральной районной больнице, поликлинике № 3 и медсанчасти ОАО «Татнефть».

Кроме того, в торговом центре «Панорама» на третьем этаже работает пункт вакцинации — он ориентирован на вечерний трафик посетителей. Вакцинация проводится ежедневно с четырех дня до восьми вечера.

Отдельно организована работа с главами сельских поселений. В сельских поселениях вакцину можно сделать в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Также ведется работа по вакцинации старшего поколения. По словам Нагуманова, организованно привить пенсионеров не получается, поэтому активная работа ведется через Совет ветеранов, так как каждый пенсионер закреплен за той или иной организацией, в которой раньше работал.

«Кроме того, сейчас идет дачный сезон, и мы стараемся организовать работу выездных бригад на муниципальном маршруте, ведь зачастую пенсионеры уезжают на свой садовый участок утром и возвращаются вечером», — сказал Нагуманов.

На Сабантуе в Альметьевске будет открыт дополнительный пункт вакцинации от Covid-19

Привиться в городе можно и в дополнительных пунктах вакцинации, которые организуют в дни массовых мероприятий, — к примеру, такой пункт работал в День Победы, будет функционировать и в день празнования Сабантуя 13 июня.

Глава района подчеркнул, что это распространенная практика в городе и она привлекает альметьевцев — некоторые из них сомневаются, но после общения со специалистом решаются на прививку.

«На пункты вакцинации приходит много горожан, но прививаются сначала не очень много. Большинство из них задают вопросы. И мы видим, что это дает хороший эффект. Мы проверяли. Пришли люди, задали вопросы, и через несколько дней они сами дошли до поликлиники и провакцинировались там. А на городских мероприятиях мы проводим разъяснения», — сказал глава района.

Лейла Фазлеева также поделилась опытом Казани. По словам вице-премьера, в столице Татарстана проходит вакцинация в торговых центрах и на станциях в метро.

«Главная задача — проявить заботу о старшем поколении»

На сегодняшнее утро в ковид-госпитале Альметьевска находятся 114 человек. Из них 63 пациента — пациенты старше 65 лет.

«Мы видим, что старшее поколение болеет чаще и болеет тяжелее. Это люди, которым требуется госпитализация и серьезная помощь. Наша задача — их защитить», — заявил глава района.

Тимур Нагуманов призвал всех неравнодушных граждан отвести своих пожилых родственников на пункты вакцинации. Так он и поступил со своими пожилыми родителями.

Глава муниципалитета рассказал, что его родители сомневались, прививаться или нет, однако после вердикта главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной «Однозначно прививать!» старшее поколение Нагумановых сделало прививки.

«Родители перенесли прививку гораздо легче, чем я и многие мои знакомые. Для них мир открылся по-новому. Они перестали бояться. Недавно спокойно съездили в санаторий. Страх заболеть ушел на второй план», — рассказал руководитель муниципалитета.

«Привить старшее поколение — это задача нашего поколения. Необходимо убедить их, организовать для них вакцинацию, отвести их за руку в больницу или в мобильный прививочный пункт», — сказал глава района.

«Старшее поколение — это люди, которые дали нам жизнь, а значит, забота о них — это самое первое из того, что мы должны сделать», — резюмировала Лейла Фазлеева.

«Начинать нужно с себя»

Тимур Нагуманов во время прямого эфира подчеркнул, что всегда начинать нужно с себя, служить примером для окружающих. Первую прививку он сделал еще перед новогодними праздниками, вторую — спустя 21 день.

«Считаю, это важно. И начинать нужно с себя, не стоит бояться, это очень просто, никаких серьезных последствий прививка не вызывает», — отметил он.

«Вакцинация — это прежде всего забота об окружающих. При вакцинации я думал о том, что когда у меня выработаются полноценные антитела, я спокойно и без последствий смогу общаться со своими родителями, со старшим поколением в районе. Честно, мне всегда было страшно контактировать с людьми, потому что я боялся их заразить. Сегодня я уверен в том, что болезнь у меня отсутствует, и мое общение с окружающими стало безопасным», — сказал глава района.