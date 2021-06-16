Тимур Нагуманов: Альметьевский ковид-госпиталь готов развернуть дополнительные койки

Альметьевский инфекционный госпиталь готов развернуть дополнительные койки для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Альметьевского района Татарстана Тиму Нагуманов в прямом эфире в Instagram.

«На сегодняшний день в ковид-госпитале Альметьевска находится 128 человек. Всего на базе временного инфекционного госпиталя мы может развернуть до 190 коек. Плюс есть третья площадка — здание кожно-венерологического диспансера, но пока на данном этапе такая потребность отсутствует», — отметил градоначальник.

По словам Нагуманова, в Альметьевском районе также нет предпосылок для введения ограничений по ситуации с коронавирусной инфекцией. Однако врачи, наблюдая, как меняется ситуация в Московом регионе, находятся в оперативной готовности.

«В последние дни поступает много информации о локдауне в Москве. Еще ряд регионов последовали примеру Москвы и начали вводить ограничения. В Татарстане, как вы знаете, подобные ограничения не применяются, но оперативный штаб республики мониторит ситуацию. Предпосылок для того, чтобы на территории Альметьевска и Татарстана ввести ограничения, не имеется. Однако ситуация может быстро меняться», — сказал Нагуманов.

На сегодняшний день в ковид-госпитале Альметьевска проходят лечение в основном тяжелые пациенты.

«Когда мы находились на второй волне коронавируса, люди очень сильно боялись — стоило им закашлять, либо если появлялась температура, они сразу же обращались к врачам. Сейчас ситуация обратная. Люди попадают в инфекционный госпиталь — это как правило те, которые пытаются лечиться самостоятельно от ОРВИ — на третьей или четвертой стадии КТ, а это уже достаточно серьезная фаза, поэтому лечение проходит более сложно. Но наши врачи уже с опытом», — сообщил градоначальник.

Также Тимур Нагуманов призвал всех сделать вакцину от Covid-19. «Нам категорически необходимо прививаться, потому что мы не знаем, когда с нами случится болезнь», — заявил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Альметьевск первым в Татарстане вакцинировал 40% жителей от Covid-19.