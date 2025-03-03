Тимур Камалетдинов: «Успехи республики – отражаются в отношении Президента к Раису»

Высокие показатели роста экономики республики, выполнение поставленных федеральным центром социальных задач — основа успешного развития Татарстана и положительного отношения руководства страны к руководству нашей республики. Своим мнением о встрече Президента России Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова с «Татар-информом» поделился депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва, исполнительный директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ, глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов.

«Хочется отметить количество контрактов, которые заключают в республике и то, какую работу Татарстан и все жители делают для поддержки наших военных. Жители Татарстана мужественно сражаются за нашу страну. Мы же, в свою очередь, оказываем поддержку нашим военным», – сказал Тимур Камалетдинов.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили, в том числе, вопросы поддержки участников СВО и их семей. Также затронули тему восстановления подшефных Лисичанска и Рубежного.