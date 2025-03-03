Минниханов доложил Путину о поддержке участников СВО и их семей в Татарстане
Президент России Владимир Путин проводит встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Давно не виделись, как дела?» – тепло начал встречу российский лидер.
Раис РТ ответил: «В порядке все, Владимир Владимирович».
Минниханов свой доклад начал с темы специальной военной операции. «С начала СВО у нас контрактники и мобилизованные – 38 169 человек», – сказал татарстанский лидер.
Минниханов отметил, что за прошлый год 3,96 тыс. детей участников спецоперации отдохнули и оздоровились в лагерях. Кроме того, более 300 близких родственников татарстанских бойцов совершили паломничество в Мекку.
«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – отметил он.
Раис РТ подчеркнул, что поддержка в этом году будет продолжена.