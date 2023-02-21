Тимур Камалетдинов: Путин в своем обращении показал Западу, что не стоит шутить с Россией

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию охватил огромное количество важных для страны и мира вопросов. В частности, приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях прямо говорит Западу, что с Россией шутить не стоит.

Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Важно то, что Путин сказал о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это прямое послание Западу, что не надо с нами шутить», — уверен собеседник агентства.

Камалетдинов также добавил, что среди тем, упомянутых главой государства, особое значение имеет воспитание молодежи. «Цель после послания ясна: не допустить развращения наших молодых людей со стороны коллективного Запада», — поделился он своим пониманием перспектив.