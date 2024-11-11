Камалетдинов о подростках, тушивших Вечный огонь: «Мы должны публично их осуждать»

Глава Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов поделился с «Татар-информом» мнением о поступке подростков, которые глумились у Вечного огня. По его словам, это яркий показатель воспитания родителей.

«Родители не заложили в детей основы ценности, основы уважения, как к истории, так и к стране, к прошлому и к поведению в публичных местах. Общество не должно оставаться в стороне, мы должны делать замечания подросткам и публично осуждать подобные деяния для создания атмосферы неприемлемости подобного поведения», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что накануне в парке Горького в Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Неравнодушные прохожие сообщили об этом в полицию. На место оперативно прибыли стражи порядка. Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей. Чуть позже возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщили в информационном центре СК России.