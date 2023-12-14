Тимур Камалетдинов: «Народ сам идет защищать интересы своей Родины и это хорошо»

Нет необходимости в мобилизации, народ сам идет на контрактную службу, чтобы защищать свою Родину. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Я отметил для себя ответ о том, что не будет новой волны мобилизации. Если не будет потребности в этом, если у нас получается набирать нужное количество контрактников, значит, народ сам идет защищать интересы своей страны, и это хорошо», – сказал он.

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