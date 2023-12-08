Тимур Кадыров: Решение Путина по выборам стало ответом на многие важные вопросы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Решение Президента РФ Владимира Путина выдвигаться на новый срок стало ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения России как суверенного и социального государства. Такое мнение выразил директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Это важно на сегодняшний день, тем более в той ситуации, в которой находится Россия, – в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций. Безусловно, мы поддерживаем нашего Президента и его желание баллотироваться. Считаем, что сегодня это необходимо, потому что нам небезразлично будущее России», – сказал собеседник «Татар-информа».

Кадыров отметил, что будущее России сейчас во многом решается на передовой специальной военной операции при поддержке всего многонационального народа. «Уверен в том, что с нашим Президентом будет победа, в целом будет продолжен курс на экономическое развитие страны, поддержку российских семей, сохранение традиционных семейных ценностей», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что создаются все условия для представителей разных народов, проживающих в России, по сохранению культуры, родного языка, обычаев, традиций.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.

Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.