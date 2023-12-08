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Тимур Кадыров: Решение Путина по выборам стало ответом на многие важные вопросы
Решение Президента РФ Владимира Путина выдвигаться на новый срок стало ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения России как суверенного и социального государства. Такое мнение выразил директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.
«Это важно на сегодняшний день, тем более в той ситуации, в которой находится Россия, – в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций. Безусловно, мы поддерживаем нашего Президента и его желание баллотироваться. Считаем, что сегодня это необходимо, потому что нам небезразлично будущее России», – сказал собеседник «Татар-информа».
Кадыров отметил, что будущее России сейчас во многом решается на передовой специальной военной операции при поддержке всего многонационального народа. «Уверен в том, что с нашим Президентом будет победа, в целом будет продолжен курс на экономическое развитие страны, поддержку российских семей, сохранение традиционных семейных ценностей», – подчеркнул он.
Спикер добавил, что создаются все условия для представителей разных народов, проживающих в России, по сохранению культуры, родного языка, обычаев, традиций.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. О своем решении он сообщил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в ответ на вопрос, заданный спикером парламента ДНР Артемом Жогой.
Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня – с 15 по 17 марта.
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