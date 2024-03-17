Тимирясова: ЦОН не зафиксировал нарушений на выборах Президента в Татарстане

Центр общественного наблюдения не зарегистрировал нарушений на избирательных участках Татарстана. На всех них наблюдается большой наплыв голосующих, рассказала «Казанским ведомостям» зампред Общественной палаты РТ, ректор КИМ им. В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

«В Центре общественного наблюдения продолжается работа. Сегодня в восемь утра я приступила к работе в Центре общественного наблюдения. Отмечу, что на участках Татарстана, которые мы видим на камерах, прямо с утра началась активная работа. Очень большое количество избирателей. Нарушений не зафиксировано», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что в Татарстане на выборах очень хорошо сформирована инфраструктура для общественного наблюдения. Так, в ЦОН работает видеостена. На экранах можно в режиме онлайн наблюдать за избирательным процессом.

Как добавила общественный наблюдатель, блогер Алина Гималтдинова, выборы в республике проходят активно, позитивно и спокойно: «На мой взгляд, заметны позитивные нотки: в соцсетях, к примеру, много фотографий семей, которые пришли на выборы. Подписана на блогеров, которые работают на избирательных участках. Среди избирателей много молодежи».

По ее словам, большой интерес у казанцев вызывает предстоящий концерт.

Сегодня, 17 марта – заключительный день восьмых по счету выборов Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

С 15 марта в Татарстане работают 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.