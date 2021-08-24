Тимирхан Алишев: КФУ не оставит без помощи студентов из Афганистана

Казанский федеральный университет не оставит без помощи студентов из Афганистана. Об этом заявил во время прямой линии проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев.

«Безусловно, без поддержки афганских студентов не оставим. Мы понимаем, что всем студентам, которые попадают в сложную ситуацию, необходимо оказывать помощь. Мы находимся в контакте с Россотрудничеством, которое сейчас решает вопросы, связанные с возможной перевозкой этих студентов, оказания иных видов помощи», – рассказал спикер.

Алишев отметил, что университет не получал письменных обращений от студентов-афганцев, но «вуз всегда работает на опережение».

«Как только начались проблемы в этой стране, мы собрали информацию по студентам. У нас 16 студентов проживали в общежитии и продолжат проживать. Они там останутся, мы не будем их выселять. Более того, двое выпускников из Афганистана у нас остаются в общежитии пока до конца сентября, мы им тоже окажем помощь», – подчеркнул проректор КФУ.

По его словам, на данный момент в университете обучается 25 студентов из Афганистана. «Из них двое учились дистанционно, а остальные находились на территории Татарстана», – уточнил спикер.

Алишев добавил, что всего около 20% иностранных студентов КФУ из-за закрытия границ в связи с пандемией были вынуждены обучаться дистанционно. «Границы начали открываться в октябре прошлого года. То есть первые студенты начали к нам заезжать. Поэтому начинали где-то с 35% иностранных студентов, которые обучались дистанционно, и заканчивали 18 – 20%», – заметил он.

Проректор университета сообщил, что в этом учебном году для студентов из зарубежных стран, границы которых пока закрыты, будет организован гибридный режим обучения. «То есть студенты смогут в онлайн-режиме подключаться для лекций и семинаров», – пояснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин на закрытой сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил озабоченность последствиями ситуации в Афганистане.