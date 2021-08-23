Путин на закрытой сессии ОДКБ выразил озабоченность последствиями ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшейся в режиме видеоконференции. Впервые за долгое время заседание прошло в закрытом формате. Об этом в своем Telegram-канале сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Сессия ОДКБ прошла под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне сложной ситуации, возникшей в Афганистане из-за вывода американских войск из этой страны.

Как отмечает ТАСС, в ходе встречи были подняты важнейшие вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте последних событий.

«<…> в своем выступлении Президент Путин, как и другие главы государств и правительств, участвовавшие [в заседании], выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как организация «Талибан», в России признанная террористической и запрещенная, нарастила темпы наступления на крупные города и 15 августа установила контроль над столицей государства Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. После этого резко увеличилось число жителей, желающих покинуть страну.

Ранее, 19 августа, Путин обсудил с Премьер-министром Италии Марио Драги напряженную обстановку в Афганистане, отметив важность обеспечения безопасности жителей этого государства.