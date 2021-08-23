news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 августа 2021  15:54

Путин на закрытой сессии ОДКБ выразил озабоченность последствиями ситуации в Афганистане

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшейся в режиме видеоконференции. Впервые за долгое время заседание прошло в закрытом формате. Об этом в своем Telegram-канале сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. 

Сессия ОДКБ прошла под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении было принято на фоне сложной ситуации, возникшей в Афганистане из-за вывода американских войск из этой страны.

Как отмечает ТАСС, в ходе встречи были подняты важнейшие вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте последних событий. 

«<…> в своем выступлении Президент Путин, как и другие главы государств и правительств, участвовавшие [в заседании], выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане, потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как организация «Талибан», в России признанная террористической и запрещенная, нарастила темпы наступления на крупные города и 15 августа установила контроль над столицей государства Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. После этого резко увеличилось число жителей, желающих покинуть страну.

Ранее, 19 августа, Путин обсудил с Премьер-министром Италии Марио Драги напряженную обстановку в Афганистане, отметив важность обеспечения безопасности жителей этого государства.

#путин владимир #афганистан #саммит одкб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное