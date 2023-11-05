Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных о визите

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский собирался посетить Израиль, но теперь поездка может не состояться из-за утечки информации о визите в СМИ. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

«Он хотел, чтобы о поездке стало известно, когда он ступит на израильскую землю. Он очень разочарован», — пояснил собеседник издания.

В свою очередь источник израильского 12-го канала заметил, что утечка информации наносит ущерб безопасности украинского лидера, а также доверию между чиновниками и отношениям двух государств.

По словам этого осведомленного лица, «решение относительно даты визита сейчас не принято». Источник уточнил, что обе страны находятся в состоянии вооруженного конфликта, но ситуация на Украине сложнее.

О планах Зеленского посетить Израиль стало известно 3 ноября. Об этом рассказал израильский министр образования Йоав Киш, назвавший предстоящую поездку Президента Украины «важным сигналом».

Владимир Зеленский публично выразил желание приехать в Израиль около месяца назад, вскоре после атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на юг страны.

До этого власти Украины критиковали Израиль за его позицию по ее вооруженному противостоянию с Россией. Израиль осудил расширение боевых действий по инициативе Москвы, но не стал предоставлять Киеву военную помощь.