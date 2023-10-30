Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Time: Зеленский потерял «блеск оптимизма» после поездки в США
Президент Украины Владимир Зеленский потерял привычный оптимизм и оживление после поездки в США. Поводом для ухудшившегося настроения украинского лидера стали критика коррупции в Киеве, а также «угасающий энтузиазм» Вашингтона к конфликту. Об этом сообщает The Time, ссылаясь на источники из окружения Зеленского.
Так, ближайший помощник украинского Президента заявил, что Зеленский вернулся из поездки «злым» и больше не «оживляет встречи в военной комнате шутками».
«Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», — посетовал член команды лидера Украины.
По мнению автора статьи Саймона Шустера, Зеленский все больше ощущает предательство западных союзников, считает, что получает минимальное количество ресурсов, которых хватает лишь для выживания.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»