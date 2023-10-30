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Руc Тат
Политика 30 октября 2023 20:00

Time: Зеленский потерял «блеск оптимизма» после поездки в США

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял привычный оптимизм и оживление после поездки в США. Поводом для ухудшившегося настроения украинского лидера стали критика коррупции в Киеве, а также «угасающий энтузиазм» Вашингтона к конфликту. Об этом сообщает The Time, ссылаясь на источники из окружения Зеленского.

Так, ближайший помощник украинского Президента заявил, что Зеленский вернулся из поездки «злым» и больше не «оживляет встречи в военной комнате шутками».

«Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит», — посетовал член команды лидера Украины.

По мнению автора статьи Саймона Шустера, Зеленский все больше ощущает предательство западных союзников, считает, что получает минимальное количество ресурсов, которых хватает лишь для выживания.

#Владимир Зеленский #США
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