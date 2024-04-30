Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности блокировки TikTok на территории Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе соцсеть приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Еврокомиссии.

ЕК в соответствии с новым законом Евросоюза о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в котором есть функции вознаграждений за «лайки». В частности, ЕК подозревает, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом. В комиссии считают, что инструменты вознаграждений могут негативно повлиять на пользователей, в особенности детей, спровоцировав у них привыкание и зависимость.

Ранее американская палата представителей приняла законопроект, который принуждает компанию ByteDance, владеющую соцсетью, продать американский бизнес под угрозой блокировки.