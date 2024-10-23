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Тигран Кеосаян в Казани: Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС
Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС. Такое мнение высказал в беседе с журналистами телеведущий Тигран Кеосаян в Казани.
«Как можно быть не заинтересованным в присутствии страны, которая веками была нашим соседом? Мы все жили в одной стране, до этого — в одной империи. Мы были переплетены», — заявил Кеосаян.
Ведущий выразил надежду на то, что «после тридцатилетия забвения и беспамятства всех и вся» две страны «повернут головы друг к другу».
Для участия в мероприятиях формата БРИКС+ в столицу РТ прибыли и представители государств, не являющихся членами БРИКС. В том числе в Казань прилетел и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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