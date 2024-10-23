news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 октября 2024 16:00

Тигран Кеосаян в Казани: Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС

Скопировать ссылку

Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС. Такое мнение высказал в беседе с журналистами телеведущий Тигран Кеосаян в Казани.

«Как можно быть не заинтересованным в присутствии страны, которая веками была нашим соседом? Мы все жили в одной стране, до этого в одной империи. Мы были переплетены», — заявил Кеосаян.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ведущий выразил надежду на то, что «после тридцатилетия забвения и беспамятства всех и вся» две страны «повернут головы друг к другу».

Для участия в мероприятиях формата БРИКС+ в столицу РТ прибыли и представители государств, не являющихся членами БРИКС. В том числе в Казань прилетел и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

#саммит БРИКС #кыргызстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100