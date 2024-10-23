Тигран Кеосаян в Казани: Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС

Россия заинтересована во вступлении Кыргызстана в БРИКС. Такое мнение высказал в беседе с журналистами телеведущий Тигран Кеосаян в Казани.

«Как можно быть не заинтересованным в присутствии страны, которая веками была нашим соседом? Мы все жили в одной стране, до этого — в одной империи. Мы были переплетены», — заяви л Кеосаян.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ведущий выразил надежду на то, что «после тридцатилетия забвения и беспамятства всех и вся» две страны «повернут головы друг к другу».