Центр стрельбы из лука в Казани планируют открыть ко Дню Республики Татарстан

В Московском районе Казани на базе спортивной школы «Тасма» продолжается строительство единственного в Татарстане специализированного Центра стрельбы из лука. Завершить работы планируется к 30 августа – Дню Республики Татарстан. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии города.

Он подчеркнул, что открытие нового центра позволит существенно расширить возможности школы.

«После открытия пропускная способность школы по стрельбе из лука увеличится вдвое. Кроме того, благодаря новому комплексу здесь смогут заниматься не только лучники, но и представители других дисциплин – футболисты, дзюдоисты, легкоатлеты. У нас есть все условия, чтобы ребята могли здесь тренироваться и становиться чемпионами. Мы планируем открыть комплекс ко Дню Республики», – сказал он.

На первом этаже комплекса разместят универсальное стрельбище размером 50 на 90 метров, которое позволит проводить круглогодичные тренировки и соревнования. Сейчас спортсмены вынуждены заниматься в зале на стадионе «Тасма», ширина которого составляет около 6 метров, что существенно ограничивает возможности подготовки.

На втором этаже предусмотрены раздевалки, тренерские комнаты и тренажерный зал площадью 70 кв. м. Центр оснастят современным оборудованием, включая камеры замедленной съемки для анализа техники и специализированные станки для настройки снаряжения.

Сегодня в школе «Тасма» занимаются около 200 юных лучников, однако одновременно тренироваться могут лишь 25 человек. С вводом нового комплекса количество воспитанников планируется увеличить вдвое.

Стрельба из лука развивается в республике с 2009 года, когда в спортшколе «Тасма» открылось профильное отделение. За это время подготовлено 17 мастеров спорта, воспитанники школы становились победителями первенств России и международных соревнований. Среди наиболее успешных спортсменов – мастер спорта международного класса Дарья Орешникова, победитель Первенства России Никита Вахрамеев и член сборной России, победитель Универсиады Иван Мухрыгин.