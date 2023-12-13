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«ТИ-Спорт» получил награду от Минспорта Татарстана
Министерство спорта Татарстана отметило проект «Татар-информа» – «ТИ-Спорт» – в номинации «Средства массовой информации». Церемония прошла сегодня в Казани.
Памятную награду получил главный редактор республиканского информагентства Ринат Билалов.
Новый информационный проект, посвященный спортивной тематике, был запущен 16 сентября прошлого года. В конце этого лета был представлен новый дизайн сайта. Напомним, 22 декабря 2022 года «ТИ-Спорт» победил в номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан».
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