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Спорт 13 декабря 2023 18:15

«ТИ-Спорт» получил награду от Минспорта Татарстана

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«ТИ-Спорт» получил награду от Минспорта Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

Министерство спорта Татарстана отметило проект «Татар-информа» – «ТИ-Спорт» – в номинации «Средства массовой информации». Церемония прошла сегодня в Казани.

Памятную награду получил главный редактор республиканского информагентства Ринат Билалов.

Новый информационный проект, посвященный спортивной тематике, был запущен 16 сентября прошлого года. В конце этого лета был представлен новый дизайн сайта. Напомним, 22 декабря 2022 года «ТИ-Спорт» победил в номинации «Лучшая спортивная редакция Республики Татарстан».

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