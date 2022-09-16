Эксклюзивы, новости и аналитика из мира спорта: в Казани стартовал проект «ТИ-Спорт»

В Казани запустили новый информационный проект, посвященный спортивной тематике — «ТИ-Спорт».

Материалы спортивной редакции «Татар-информа» регулярно вызывают большой читательский интерес, а эксклюзивные тексты цитируются в ведущих российских СМИ. В связи с этим, руководство «Татар-информа» приняло решение о создании отдельного проекта, посвященного спорту.

На «ТИ-Спорт» будут публиковаться новости, авторские материалы, интервью и аналитика, посвященные ведущим клубам и спортсменам Татарстана и России.

Сайт «ТИ-Спорт» уже работает. Например, сегодня вы можете прочитать эксклюзивный отрывок из книги легенды «Рубина» Сергея Рыжикова — «Вратарь из народа», которая будет издана в октябре.

Шеф-редактором проекта «ТИ-Спорт» назначен спортивный журналист Артур Халилуллов.