Американские власти не могут признать очевидные провалы в экономике страны и продолжают настаивать на ее «отрицательном росте», при этом многие жители США уже чувствуют себя обманутыми, пишет The Washington Post.

«Данные Министерства торговли, опубликованные в четверг, вполне могут подтвердить, что ВВП сокращается второй квартал подряд. На фоне этого Белый дом опубликовал заявление, в котором отметил, что в часто цитируемом практическом правиле, согласно которому спад в течение двух кварталов определяет рецессию, нет ничего „официально“ утвержденного», — говорится в публикации.

Эта ситуация напомнила ему о том, как администрация президента Джимми Картера когда-то избегала понятия «рецессия» и «депрессия» в отношении экономики страны. Экономисты тогда отмечали, что страна находится в «опасности перспективы худшего банана за 45 лет». Однако у нынешнего главы Белого дома не так много эффективных инструментов для борьбы с инфляцией, как было у Картера, отмечает издание.

«Кампания по повышению ставок ФРС, начавшаяся в марте, стала причиной того, что многие сейчас беспокоятся о риске "банана"», – пишет автор.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул,что рост инфляции в мире – это последствия безответственной политики стран «Большой семерки».