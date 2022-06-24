Путин назвал безответственность стран G7 причиной резкого роста инфляции

Рост инфляции напрямую связан с безответственной политикой стран «Большой семерки», заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите «БРИКС плюс». Он подчеркнул, что больше всего пострадал продовольственный рынок, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу подчеркнуть еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат многолетней безответственной макроэкономической политики стран „большой семерки“, бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — сказал Президент. С началом пандемии эти процессы ускорились, так как сократилось предложение и увеличился спрос на товары и услуги, добавил он.

Самым разбалансированным оказался рынок продовольствия. «<...> Напечатали денег, раздали в своих странах — в богатых странах — и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары», — сказал Путин, напомнив, что еще недавно США экспортировали продовольствие, а теперь больше покупают, чем продают.

Скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, больше всего ударил по развивающимся государствам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения, добавил Президент РФ.

Напомним, инфляция в странах ЕС ускорилась на фоне введенных в отношении России санкций. Так, к примеру, в Великобритании в мае инфляция составила 9,1% – это максимальное значение за последние 40 лет.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество не разрешит проблему продовольственного кризиса без участия России, Белоруссии и Украины. Он также призывал лидеров «Большой двадцатки» к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.