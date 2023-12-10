Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
The Times of Israel: Нетаньяху покинул заседание Правительства для переговоров с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул еженедельное заседание Кабмина для того, чтобы поговорить с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Times of Israel.
«Нетаньяху покинул еженедельное заседание Кабинета министров для 50-минутного телефонного разговора, сообщили в его офисе, что стало первыми переговорами между лидерами с середины октября на фоне быстрого охлаждения отношений между Иерусалимом и Москвой», – сказано в статье.
Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой почти часовых переговоров стала ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе гуманитарная катастрофа в Газе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»