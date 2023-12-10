The Times of Israel: Нетаньяху покинул заседание Правительства для переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул еженедельное заседание Кабмина для того, чтобы поговорить с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Times of Israel.

«Нетаньяху покинул еженедельное заседание Кабинета министров для 50-минутного телефонного разговора, сообщили в его офисе, что стало первыми переговорами между лидерами с середины октября на фоне быстрого охлаждения отношений между Иерусалимом и Москвой», – сказано в статье.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой почти часовых переговоров стала ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе гуманитарная катастрофа в Газе.