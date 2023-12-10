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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», – сказано в сообщении.
Президент подчеркнул, что крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к тяжелым последствиям для мирного населения. Москва выразила готовность оказать всевозможное содействие в целях облегчения страданий гражданского населения и деэскалации конфликта.
Стороны также заинтересованы и в дальнейшем взаимодействовать в вопросах эвакуации граждан РФ и членов их семей, освобождения удерживаемых в Газе израильтян.
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