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Ру Тат
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Политика
10 сентября 2022  09:53

The Telegraph: Ультиматум Путина заставил ЕС одуматься и сдаться в газовом вопросе

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Евросоюз отказался вводить потолок цен на российский газ из-за ультиматума Президента РФ Владимира Путина, заявившего, что после этого Россия прекратит поставки голубого топлива, пишет  The Telegraph. Это заявление заставило ЕС отказаться от своих планов, утверждается в публикации.

Министры энергетики стран ЕС попросили Еврокомиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. При этом сейчас Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом, пишет издание. «Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», — добавляет автор.

Напомним, накануне вечером стало известно, что ЕС не смог согласовать решение о введении лимита на стоимость российского газа, как это сделали страны «Большой семерки» в отношении нефти из РФ. Этот вопрос министры пообещали продолжить обсуждать на следующей неделе – в частности, они планируют рассмотреть возможность заменяя российского топлива алжирским газом.

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