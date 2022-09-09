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Ру Тат
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Экономика
9 сентября 2022  22:49

Bloomberg: Евросоюз не смог согласовать потолок цен на российский газ

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Страны Евросоюза не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, так как по этому вопросу не смогли договориться министры энергетики. Однако на следующей неделе этот вопрос планируется продолжить обсуждать, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — отметила Симсон. Она намерена представить пять предложений по урегулированию энергетического кризиса, передает Bloomberg. В числе прочего планируется обсудить поставки газа с властями Алжира.

На прошлой неделе министры финансов стран «Группы семи» в пятницу договорились ввести «лимит цен» на российскую нефть. В ответ Москва пообещала перестать поставлять черное золото в эти страны, так как это не отвечает рыночным условиям.

 

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