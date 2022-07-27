The Telegraph: Экс-премьер Великобритании может побороться за пост генсека НАТО

Бывший Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в следующем году может стать претендентом на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента Великобритании написало о том, что на фоне спецоперации на Украине Джонсон сыграл важную роль в антироссийской политической и экономической кампании Запада. По мнению бывшего министра по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвида Джонса, экс-премьер королевства также повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на вхождение в НАТО.

«Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если Борис Джонсон действительно собирается это сделать, конечно, я бы поддержал его», – высказался член парламента от консерваторов Ричард Дракс.

Авторы публикации отметили, что в случае выдвижения Джонсона на пост генсека НАТО его также могут поддержать и киевские власти. Однако другие британские политики заявили, что кандидатуру бывшего Премьер-министра будут оспаривать не только из-за его спорной репутации, но и по политическим причинам.

«Реальность такова, что генеральные секретари НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. Как вы думаете, Президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО?» — сказал анонимный источник The Telegraph в парламенте королевства.

7 июля Джонсон заявил о том, что покидает пост Премьер-министра Великобритании. Незадолго до этого Кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства из-за скандала вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Несколько лет назад Пинчера обвиняли в сексуальных домогательствах. Утверждается, что Джонсон знал о прошлом Пинчера, однако это не помешало ему назначить его заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.