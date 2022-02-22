The Mirror: Полузащитник лондонского «Челси» может перейти в «Рубин» на правах аренды

Полузащитник лондонского «Челси» Росс Баркли может перейти на правах аренды в «Рубин». Об этом сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника газеты, лондонцы отчаянно пытаются найти команду для полузащитника сборной Англии, и одним из вариантов им видится казанский клуб. Сообщается, что «Рубин» уже запросил условия аренды Баркли.

Потенциальный переезд футболиста «Челси» в Казань прокомментировал журналист The Mirror Пол Данкворт.

«Росс Баркли может отправиться покорять Россию для поддержки формы, после чего он вернется в „Челси“ и подпишет полноценный контракт с одним из английских клубов», — заявил Данкворт.

Ранее «Рубин» объявил об уходе трех футболистов основной команды в аренду.