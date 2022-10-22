Проводимая Западом политика антироссийских санкций, в том числе введение потолка цен на газ, не снижает, а только повышает доходы России. Такое мнение высказал автор статьи в The Conversation.

Издание заметило, что поскольку есть страны, которые готовы покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России. Более того рестрикции, наоборот, приводят к росту мировых цен на черное золото и голубое топливо, вызывая всплески инфляции во всем мире., и по иронии судьбы сокращают доступность металлов и минералов, нужных для «зеленой» экономики.

При этом страны выбирают только те ограничения, которые они могут себе позволить. Старший научный сотрудник Колумбийского университета Кристоф Рюль назвал избирательный ввод санкций безрассудной авантюрой и предупредил, что энергетические ограничения приведут к обратным последствиям, ударив по государствам, которые их ввели.

Ранее на экологическом форуме на Камчатке Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отказ от российского газа не лучшее решение Европы в борьбе с экологическими проблемами.