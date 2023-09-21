«Технологии – у одних, дороги – у других»: что тормозит вывод беспилотных машин на трассы

Рифкат Минниханов: «В 2017 году совместно с концерном “Казань-Телематика” сформировали полигон и на нем в 2018 году впервые испытали беспилотную электрическую платформу»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К концу года планируется произвести около ста электрических платформ»

У Татарстана есть хорошие наработки в области интеллектуальных транспортных систем. Возможности роботизированного грузовика КАМАЗ с полностью автоматизированным управлением были представлены еще в 2016 году, рассказал на форуме Kazan Digital Week 2023 президент Академии наук РТ, председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«С этого мы начинали. В 2017 году совместно с концерном “Казань-Телематика” сформировали полигон и на нем в 2018 году впервые испытали беспилотную электрическую платформу. В 2020 году компания “Эвокарго” начала производство грузовика EVO.1 с уровнем автономности 4+, а в 2021 – грузовика EVO.3», – отметил спикер.

На сегодня произведено более 50 беспилотных электрических платформ класса М1. В основном они используются на перевозках по маршруту «склад – производство – склад». «К концу года планируется произвести около ста. Здесь тоже Татарстан приложил свои усилия», – подчеркнул Минниханов.

В 2018 году в Иннополисе начали тестировать беспилотные такси Яндекса, и сейчас курсирует 11 автомобилей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он напомнил, что в 2018 году в Иннополисе начали тестировать беспилотные такси Яндекса, и сейчас курсирует 11 автомобилей. «Мы тоже в какой-то части здесь находимся среди передовых регионов», – заметил президент Академии наук.

Вопрос развития интеллектуальных транспортных систем, по его словам, без подготовки кадров не решится. Для этого создана передовая инженерная школа КФУ и индустриального партнера – КАМАЗа. «И в приоритете стоит направление “беспилотные транспортные средства”. Претендентов было 89. И КФУ с этим направлением одержал победу», – заявил спикер.

В Татарстане есть и другие вузы, которые занимаются подготовкой специалистов для управления беспилотниками, – Университет Иннополис, Казанский государственный энергетический университет, КНИТУ-КАИ. «Направление есть даже в наших аграрных заведениях. Тема интересная, поставлена на серьезный уровень. Есть лаборатории, и мы готовим таких специалистов», – констатировал председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию.

Среди проблем спикер выделил отсутствие единого сервиса для диспетчеризации и мониторинга беспилотных автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы реализовать проект, КАМАЗ делал дорожно-цифровую карту сам»

Несмотря на успехи, есть общие проблемы внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, в первую очередь связанные с инфраструктурой, заявил Минниханов.

Среди проблем спикер выделил отсутствие стабильного покрытия сетями мобильной связи дорог общего пользования, что усложняет ввод в эксплуатацию беспилотников. Нет единого сервиса для диспетчеризации и мониторинга беспилотных автомобилей, единого сервиса по обслуживанию и ремонту.

Кроме того, отсутствует единый формат цифровых карт и цифрового двойника. На данный момент разработка ведется всеми производителями отдельно. «Даже для трассы М11, чтобы реализовать проект с беспилотными грузовиками, КАМАЗ делал дорожно-цифровую карту сам», – подчеркнул президент Академии наук.

Кроме того, дороги общего пользования не оснащены камерами наблюдения, метеостанциями и нет единого протокола передачи данных между инфраструктурой и автомобилями. Отсутствует также регламент внедрения временных дорожных знаков, ремонта дорог в цифровую карту. Нет единого правового режима на всех дорогах общего пользования и ответственных производителей по системам связи, навигации, радарам, камерам, вычислительной системе.

Дороги общего пользования не оснащены камерами наблюдения, метеостанциями и нет единого протокола передачи данных между инфраструктурой и автомобилями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Получается, что технологии — у одних, дороги — у других, а инфраструктура — у третьих»

Для решения существующих проблем необходимо создать единый центр компетенций по высокоавтоматизированным транспортным системам, убежден Минниханов.

«Высокоавтоматизированными транспортными средствами мы занимаемся давно, в том числе на федеральном уровне. Но, к сожалению, нет единого центра компетенций, единого центра ответственности в рамках интеллектуальных транспортных систем», — сказал он.

По словам спикера, предложение по созданию такого центра планируется включить в резолюцию форума Kazan Digital Week 2023.

«Попросим руководство России, чтобы на это обратили внимание так же, как на вопрос по беспилотным авиационным системам, — отметил он. – Есть определенные регуляторные действия, имеем по ИТС небольшое федеральное финансирование, но получается, что технологии — у одних, дороги — у других, а инфраструктура — у третьих».

Президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев добавил, что вопрос по созданию единого центра компетенций продвигается уже на протяжении почти пяти лет.

«Центр компетенций — это то, что должно быть назначено и признано федеральной властью», — заявил он.

Султан Жанказиев отметил, что проект позволит не ожидать от бизнеса инициатив, а самим генерировать идеи, «быстро их прокручивать через пилотную зону и принимать решения, подходит или нет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хотим исключить риски и сделать прицел на транспортные средства без органов управления»

Уже с 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» создается испытательная площадка для тестирования беспилотных автомобилей. Сейчас реализация проекта вышла на финальную стадию. В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заместитель начальника управления интеллектуальных транспортных систем РОСДОРНИИ Николай Торопов сообщил, что испытания беспилотников начнутся уже в этом году. А основные эксперименты и исследования будут проводиться в 2024-м и в последующие годы.

По словам Минниханова, полигон поможет принять окончательное решение и определить, как государство будет управлять развитием высокоавтоматизированного транспорта. «Но пока складывается такое мнение, что все отдано на откуп бизнесу и бизнес диктует свои правила. Думаю, что мы все это поправим», – сказал он.

Жанказиев уточнил, что на полигоне в «Алабуге» планируется тестировать в том числе беспилотники пятого уровня автономности. Пятый уровень автономности подразумевает, что автомобиль самостоятельно передвигается по дорогам общего пользования без сопровождения водителя-испытателя или инженера.

«Есть необходимость создания пилотных участков двух типов. Есть пилотные участки, где нет необходимости создавать скорость, имитировать трафик, где создаются технологии. Таких площадок по стране десять, их хватает. Последний, третий уровень – это пилотная зона на дорогах общего пользования. Между первым и третьим должны быть пилотные зоны на изолированных территориях, где проводятся постоянные испытания, позволяющие ответить на вопросы – нужны эти технологии или нет. Вот такого у нас не было. И это впервые создается в пилотной зоне “Алабуга”», – подчеркнул он.

Жанказиев отметил, что проект позволит не ожидать от бизнеса инициатив, а самим генерировать идеи, «быстро их прокручивать через пилотную зону и принимать решения, подходит или нет».

«С этим мы связываем быстрый технологический прорыв. Если бы не было пилотной зоны “Алабуга” и похожей на нее, вопрос был бы отодвинут на неопределенные перспективы, потому что мы точно знаем, что не апробированные технологии чреваты тем, что людей будут сбивать, автомобили будут терять управление. Мы хотим исключить эти риски и сделать прицел сразу на транспортные средства без органов управления. По сути, речь идет о пятом уровне автономности. Да, мы хотим, чтобы такие транспортные средства в короткой перспективе появились на дорогах общего пользования», – заключил президент Ассоциации транспортных инженеров.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»