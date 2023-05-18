Тестирование беспилотников на полигоне ОЭЗ «Алабуга» начнется в конце 2023 года

Тестирование беспилотных автомобилей на испытательной площадке в особой экономической зоне «Алабуга» начнется в конце этого года. Но основные эксперименты и исследования будут проводиться в 2024-м и в последующие годы. Об этом сообщил заместитель начальника управления интеллектуальных транспортных систем РОСДОРНИИ Николай Торопов на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Есть у нас полигоны для испытания ИТС. В настоящее время создаются комплексные пилотные зоны, одна из которых будет на территории ОЭЗ „Алабуга” и прилегающем участке региональной автодороги. Предполагается, что она будет постоянно действующий, срок эксплуатации неограничен. Первый этап начнется в конце этого года после того, как будет создана физическая и цифровая инфраструктура пилотной зоны», — рассказал спикер.

Планируется проводить тестирование оборудования и подсистемы транспортных средств, включая показатели точности, прочности, надежности и устойчивости к внешней среде. Кроме того, будут проходить испытания по определению технологий безопасного и эффективного движения, отметил Торопов.

«Уже сейчас создается большой пул базовых инструментальных подсистем интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют определить оптимальные технологии для движения на дорогах общего пользования», — подчеркнул он.

По словам спикера, после испытаний на первом этапе будут разработаны проекты новых национальных стандартов, рекомендации по созданию интеллектуальной дорожной инфраструктуры на дорогах общего пользования.

Торопов добавил, что в связи со сложившейся мировой обстановкой несколько изменился состав оборудования ИТС. Так, если в 2021 году во многих системах импортное оборудование занимало 20–60%, то сейчас около 81% элементов — российского производства. Импортное оборудование в основном завезено из Китая.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» стартовал сегодня в Казани. В его работе принимают участие более 7,2 тыс. делегатов из 85 стран мира и 84 регионов России. Всего в работе и обеспечении мероприятий форума участвуют 15 тыс. человек.